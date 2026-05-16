Explosión en plataforma de gas deja seis heridos

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó el viernes que seis trabajadores resultaron heridos tras una explosión registrada en la planta de gas Lamargas, situada en el Lago de Maracaibo, estado Zulia, en el occidente del país.

La estatal petrolera venezolana indicó en un comunicado oficial que el incidente ocurrió durante la mañana (local) del viernes y que, aunque generó un incendio visible, “no afectó la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas” en la región. PDVSA aseguró que las instalaciones principales no sufrieron daños estructurales significativos y que la producción en el occidente del país no se vio interrumpida.

La empresa anunció la conformación inmediata de un Comité Técnico para investigar las causas del suceso y determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la naturaleza exacta de la explosión ni el estado de salud de los heridos.