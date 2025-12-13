Explota pirotecnia en camioneta con músicos

La explosión de una camioneta que transportaba a los integrantes de una banda musical y pirotecnia para los festejos de la Virgen de Guadalupe, dejó seis personas lesionadas, tres de ellas graves, entre quienes está un menor de edad, en la colonia Piedad de la Joya.

La noche del pasado jueves, las víctimas se dirigían en caravana al templo Soledad de las Joyas en una plataforma anclada a la camioneta, cuando uno de los acompañantes prendió un cohete y las chispas cayeron sobre la pirotecnia.

El vehículo llevaba un altar religioso decorado y con iluminación, mientras los músicos tocaban a bordo del remolque.

Detrás de la camioneta iban hombres a caballo que resultaron ilesos.

Un adolescente fue trasladado en condiciones críticas por quemaduras y cinco personas más también requirieron hospitalización.