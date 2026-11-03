Explota pirotecnia en panteón en SLP

Una explosión registrada en un puesto de pirotecnia al interior del panteón municipal de Xilitla provocó momentos de alarma y dejó varias personas lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes.

Según información preliminar, entre los afectados se encontrarían un menor de edad, un joven y un adulto mayor, quienes serían trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se han precisado las condiciones de salud de las personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas.

Tras el incidente, elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública se movilizaron al cementerio para atender la emergencia y brindar apoyo a quienes resultaron afectados.

Como parte de las medidas preventivas, también se realizó el cierre de la vialidad en las inmediaciones del panteón, mientras los cuerpos de emergencia llevan a cabo las labores correspondientes.

Hasta ahora, las causas de la explosión no han sido precisadas, por lo que se espera que las autoridades emitan información sobre lo ocurrido y el número total de personas lesionadas.