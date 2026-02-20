Explotan dos camionetas huachicoleras en Tlahuelilpan

Durante la madrugada de ayer miércoles explotaron dos camionetas cargadas con hidrocarburo ilegal en el lugar conocido como Los Tepetates, municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde además se localizó una toma clandestina conectada al poliducto Tula-Tuxpan.

Autoridades policiacas dieron a conocer que dos unidades cargadas con bidones y estructuras metálicas explotaron, al parecer por el mal manejo del combustible.

Se indicó que los bidones, con una capacidad de mil litros cada uno, habían sido llenados de la toma clandestina ubicada en el kilómetro 295+500 del poliducto de Pemex, donde se encontró una válvula conectada al ducto, y al parecer el manejo inadecuado provocó una fuga de hidrocarburo que derivó en la explosión.

Se informó que no hubo personas detenidas por estos hechos; sin embargo, se mantienen las indagatorias correspondientes.

En Hidalgo se identifica una toma clandestina cada tres horas con 17 minutos, mientras que la entidad que se ubica en segundo sitio presenta este delito cada 5 horas con siete minutos.