Expone modus operandi de estafa con IA

A través de redes sociales, un creador de contenido denunció un intento de estafa con clonación de voz por Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con lo explicado por el usuario @edwields en TikTok, se encontraba viendo videos en su dispositivo móvil, cuando recibió una llamada, proveniente a simple vista del número de celular de su hermana.

Al responder, una persona al otro lado de la línea le dijo que había sufrido un accidente de tránsito y necesitaba su apoyo, haciéndose pasar por un familiar suyo. “Me dijeron: Hermano, oye ¿qué crees?, tuve un accidente, acabo de chocar el coche, me pusieron una multa y pues necesito dinero”, narró.

Según el creador de contenido, en la llamada la persona le pidió un depósito de emergencia por una cantidad de 10 mil pesos, para pagar la multa y el servicio de grúa, prometiéndole que se los devolvería ese mismo día.

Explicó además que, para lograr esta clonación de voz, los ciberdelincuentes emplean una técnica conocida como “Rage Call Centers” o “Call Centers de la Furia”, los cuales buscan hostigar a los usuarios a través de muchas llamadas telefónicas, para que atiendan, reclamen y obtener los datos de su voz.