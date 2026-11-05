Expone Sheinbaum avances sociales del Plan Michoacán

Días después de cumplirse un año del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó avances sociales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En el Patio Central de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que solo se presentaría lo que tiene que ver con bienestar y obras públicas y no “lo que no tiene que ver directamente con seguridad”.

Apuntó que el próximo martes del informe del Gabinete de Seguridad se presentarán los datos sobre seguridad del Plan Michoacán. También instruyó al Gabinete Federal y Ampliado informar las acciones de las dependencias que encabezan en solo un minuto.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó 115 Ferias del Bienestar realizadas en la entidad y coordinación con los tres niveles de gobierno para llevar toda la oferta institucional que se tiene.

Destacó un millón 120 mil tramites y servicios para las personas michoacanas; 673 armas intercambiadas con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz; y Tianguis del Bienestar en 268 localidades.

“Seguimos construyendo do la paz en la entidad y atendiendo las causas que generan la violencia”, dijo la titular de la Segob.

Estudiantes han aceptado regulación de celulares

Y después de que este martes, la mandataria federal visitó una escuela secundaria en la Ciudad de México donde arrancó la Jornada Nacional de Lectura con la que llamó a apagar la pantalla y echar a volar la imaginación, aseguró que las y los estudiantes han recibido bien la prohibición de los teléfonos celulares.

Sheinbaum Pardo destacó que también se promovieron juegos tradicionales como resorte, rayuela, avioncito y encantados.

“Queremos hacer un periodo muy informativo a las niñas y los niños, a los jóvenes de secundaria porque es muy importante que entiendan por qué. Entonces, inició este programa ayer que se llama ‘Leer’ que el objetivo que tiene es aumentar y promover la lectura en las niñas, los niños y los jóvenes y poco a poco se van a ir ampliando las bibliotecas en las escuelas”, dijo.

Lorenzo Córdova no hizo nada contra duopolio en INE

En otro tema, la presidenta de México cuestionó que Lorenzo Córdova, extitular del Instituto Nacional Electoral (INE), no haya intervenido para evitar que dos empresas concentraran durante más de 20 años los contratos para producir materiales electorales, como urnas y mamparas.

Señaló que Córdova conocía la existencia de este duopolio y, pese a que encabezó el organismo electoral, no hizo nada para impedir que ambas compañías continuaran beneficiándose de las contrataciones.

Adjudica a Luis Carlos Ugalde “fraude electoral” de 2006

Además, recordó también las declaraciones de Vicente Fox Quesada sobre su intervención en la elección presidencial de 2006, lo que respalda los señalamientos de fraude electoral en los comicios en los que Felipe Calderón fue declarado ganador ante Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces, ¿qué calidad moral tiene, que autoridad moral tiene Ugalde para hablar de democracia? Ninguna, nada más hay que leer partes de su libro donde describe perfectamente todo esto. Incluso dice cuando le habló Vicente Fox a la hora de la elección. Él cuenta muchas cosas muy, muy relevantes para el debate actual”, dijo.

Sheinbaum reaccionó a un fragmento de una entrevista en la que Fox afirmó: “Gana Calderón o lo puedo decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”.