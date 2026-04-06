Exponen poder de Gaesa en Cuba

La activista y periodista cubana, Yoani Sánchez, del medio “14ymedio”, abordó en El Pulso de Cuba los lugares y sedes vinculados con el conglomerado militar Gaesa, al que describe como “una radiografía del poder económico en Cuba en manos de los militares”.

En su video difundido en redes sociales, señala que durante años la población cubana desconocía la existencia del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), un consorcio controlado por las Fuerzas Armadas, cuya operación salió a la luz a partir de investigaciones de la prensa nacional y medios independientes.

Compañía

La indagatoria también señala que Gaesa no rinde cuentas ni ofrece transparencia sobre el manejo de sus finanzas.

Gaesa es una corporación formada por la unión de varias empresas filiales que operan en industrias diferentes, las cuales manejan alimentos, productos básicos, remesas, hoteles, dólares y divisas de acuerdo con la periodista Yoani Sánchez.