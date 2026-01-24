Exportaciones agrícolas y vehículos, las más afectadas

A pesar de que en el 2025 las exportaciones mexicanas de algunos bienes agrícolas y vehículos se redujeron por las cuotas compensatorias, aranceles y el cierre de fronteras, se mantuvo el dinamismo en el intercambio de productos, dijo la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

Disminuyen ventas

La presidenta de dicho organismo, Eva María Muñoz, detalló que hubo una reducción en los envíos a Estados Unidos de automóviles desde mediados del 2025 por la imposición de aranceles, además de que también a fines de año disminuyeron las ventas de vehículos, sobre todo de marcas europeas establecidas en el país.

Expuso que el sector agrícola fue otro de los afectados porque se cerraron fronteras a las exportaciones mexicanas de ganado en pie, por los casos de gusano barrenador y se impusieron cuotas compensatorias de 17.09 % al jitomate mexicano, lo que también redujo las ventas.

El T-MEC continuará, prevé

Por otra parte, la representante de 450 empresas que operan agentes de carga para mover importaciones y exportaciones vía marítima, aérea y terrestre, confió en que se mantendrá la relación comercial entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).