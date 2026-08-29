Exportaciones superan promedio del G20

A pesar de la política arancelaria estadounidense, el comercio exterior entre los países de América del Norte creció por arriba del promedio de las economías que conforman el Grupo de los 20 (G20), dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el segundo trimestre de 2026, el comercio de mercancías se aceleró.

El crecimiento de las importaciones trimestrales “aumentó notablemente” a 6.7 %, desde el crecimiento de 5.2 % registrado en el trimestre anterior, ello “efleja fuertes aumentos en varias economías del G20, dijo el organismo en un reporte.

El comportamiento del comercio exterior de México en segundo trimestre fue positivo tanto para las exportaciones como en las importaciones, que se aceleraron, con un crecimiento alcanzando el 12.2 % y el 7.7 %, respectivamente”.

Para Estados Unidos el crecimiento de las importaciones de mercancías aumentó en 7.8 % en el segundo trimestre del año, frente al 6 % del trimestre anterior.

La OCDE dijo que ese incremento tuvo como principal impulso las mayores compras de computadoras y accesorios para computadoras.

Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones estadounidenses se desaceleró, al llegar a 3.9 %, a pesar de que los precios de la energía más altos impulsaron las exportaciones de crudo y petróleo. Las exportaciones de Canadá subieron 13.5 %, apoyadas por productos energéticos y vehículos de motor, mientras que el crecimiento de las importaciones se desaceleró.

El G20 es el principal foro de cooperación económica internacional, integrado por 19 países y bloques regionales, entre los que están: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, más la Unión Europea y, desde 2023, la Unión Africana como miembros permanentes.

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En conjunto representan alrededor del 85 % del PIB mundial, más del 75 % del comercio internacional y dos tercios de la población del planeta.

Comercio de China disminuyó

La OCDE dijo que el comercio de China disminuyó de forma notable debido al alto crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones en el primer trimestre de 2026 (13.4 % y 16.9 % respectivamente), lo que provocó que en el segundo trimestre de 2026, las exportaciones subieran a menor ritmo, en 4.7 % y las importaciones un 8.9 %.

Ese comportamiento se observó por el mayor interés en adquirir productos mecánicos y eléctricos y bienes de alta tecnología.

El comercio de Japón también se desaceleró, a pesar de las mayores importaciones de petróleo. Por el contrario, las importaciones de Corea del Sur aumentaron un 11.6 %, lo que refleja mayores compras de productos energéticos y equipos semiconductores, mientras que el crecimiento de las exportaciones se mantuvo fuerte con 19.3 %.