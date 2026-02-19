Exportadora de Sal tuvo más egresos que ingresos

Luego de que el gobierno federal adquirió Exportadora de Sal, la empresa registró caída de ventas, acumulación de inventarios y de ingresos, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al 31 de diciembre de 2024 reportó ingresos por dos mil 448 millones de pesos (mdp), cantidad 38.2 % menor de lo presupuestado, lo que fue consecuencia de “la reducción en el volumen de ventas de sal industrial”.

En dicho año se esperaba que Exportadora de Sal iba a recibir ingresos por tres mil 962 millones de pesos (mdp), por la venta de sal industrial y de mesa, así como por la prestación de servicios portuarios y de despacho de embarcaciones y de productos financieros, monto que no se logró obtener.

Como durante el 2024 tuvo egresos por tres mil 133 millones de pesos, cantidad mayor a los ingresos, tuvo que utilizar 956 millones de pesos que fueron recursos disponibles del ejercicio del 2023, para poder tener un balance presupuestal.