Exportadores sufren pérdida de 592 mdd por barrenador

Con la próxima apertura de fronteras estadounidenses al ganado en pie de México, los exportadores esperan frenar las pérdidas que registraron por no poder vender a Estados Unidos un millón 974 mil cabezas de ganado durante los 14 meses del bloqueo.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) y Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) reconocieron que la reapertura gradual de las fronteras, a partir del 24 de agosto, permitirá reanudar las exportaciones de bovinos, lo que es una buena noticia.

Recordaron que de mayo del 2025 a la fecha las fronteras se cerraron a las exportaciones de ganado en pie.

GCMA dijo, en un análisis, que los ganaderos mexicanos dejaron de exportar un millón 974 mil cabezas de ganado en pie, lo que significó una pérdida de costo de oportunidad de 592 millones de dólares.

Bajaron costos

Los exportadores tuvieron que vender el ganado al mercado mexicano en 900 dólares en lugar de a mil 200 dólares, que es el precio de exportación.

Sin embargo, el incremento de las exportaciones de carne permitió evitar un mayor daño. De enero a junio se exportaron mil 618 millones de dólares de carne de res de México a EE. UU., aunque la cifra es menor a lo que se obtenía por exportar ganado en pie.

GCMA expuso que en Estados Unidos los corrales de engorda recibieron menos ganado, lo que redujo la producción de carne en 731 mil toneladas métricas y provocó alza de precios.

La menor oferta impulsó los precios del ganado y de la carne a niveles récord. La carne molida se acerca a 7 dólares por libra y el sirloin supera los 14 dólares la libra.

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) recordó, en redes sociales, que desde la aparición del gusano barrenador, el gobierno estadounidense bloqueó el paso de bovinos mexicanos.

Celebran reapertura

Comecarne celebró la reapertura de la frontera de Estados Unidos para el ganado en pie mexicano, “una decisión que fortalece la integración de nuestra cadena de valor y refrenda la importancia del comercio cárnico entre ambos países”.