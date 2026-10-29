Expresa condolencias al gobierno de España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a los ciudadanos y el Gobierno de España por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

A través de redes sociales, la Cancillería manifestó su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento que dejó hasta el momento 64 personas fallecidas.

También señaló que las y los connacionales que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse con la embajada de México en España al número: +34 660 862 625.

Ayer miércoles se registró el choque de dos trenes de alta velocidad, informó el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se produjo el siniestro.

Los hechos ocurrieron a unos 150 kilómetros al sur de Madrid; este accidente dejó al menos 64 fallecidos.

“Estamos hablando de (...) aproximadamente 64” fallecidos, indicó García-Page. “Pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad”, agregó.