Expresa OEA solidaridad con México

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, expresó este lunes su solidaridad con México, tras el operativo del domingo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje en X, Ramdin dijo que desde la OEA “seguimos con atención los acontecimientos recientes en México y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo mexicano frente a los desafíos que enfrentan en su combate a la delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito de drogas”.

El secretario general de la OEA señaló que “la dimensión de este problema para nuestro hemisferio es significativa y exige respuestas firmes, coordinadas y sostenidas”.

Indicó que la OEA “ha desarrollado a lo largo de los años instrumentos, mecanismos y espacios de cooperación para enfrentar amenazas complejas: desde la protección de infraestructuras críticas y el fortalecimiento de capacidades institucionales, hasta el trabajo coordinado contra la delincuencia organizada transnacional y otras amenazas a la seguridad pública”.

Pilares esenciales

Aseguró que “el fortalecimiento del Estado de derecho, la cooperación regional y la acción conjunta son pilares esenciales para preservar la estabilidad y la paz en nuestras sociedades”.

México, dijo Ramdin, “ha sido siempre uno de nuestros socios más activos en esta agenda, y desde la Secretaría General le expresamos nuestro respaldo y reconocimiento en esta tarea”.

“El Mencho” fue abatido el domingo en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con la información oficial, 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de líder del CJNG.

También fallecieron unos 30 integrantes del CJNG. Además, fueron detenidos unos 70 integrantes del crimen organizado.