Expresidente de Ecuador, condenado por corrupción

El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno (2017-2021), fue declarado culpable de cohecho debido a que recibió sobornos con el fin de favorecer a la empresa china Sinohydro en la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana aseguraron que dicha compañía pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario.

La fiscalía había pedido en julio pasado que se le condene a seis años y seis meses de prisión, al igual que a su esposa, Rocío González; la hija de ambos, Irina Moreno, y otras 17 personas, entre las que está el exembajador de China, Cai Runguo.

De acuerdo con los jueces, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un “ámbito ajeno a su rectoría” con el objetivo de favorecer a Sinohydro, y por ello obtuvo beneficios a través de terceras personas.