Expropian 51 mil metros cuadrados para el TM

Este martes 3 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se expropian a favor de la federación, “por causa de utilidad pública”, 51 mil 187.83 metros cuadrados para el Tren Maya.

Esta expropiación corresponde a 21 inmuebles de propiedad privada para la ejecución de los tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 , ubicados en los municipios de Palenque, en Chiapas; Candelaria, Champotón, Campeche y Dzitbalché, en Campeche; Balancán, en Tabasco; Izamal, Chocholá y Tinum, en Yucatán; y Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo.

La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos.

“La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación”, indica. Agrega que el Tren Maya, S.A. de C.V, debe cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Para la publicación se consideró que el Proyecto de Nación se fundamenta en los 100 compromisos de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el periodo 2025-2030, los cuales son la base del Plan Nacional de Desarrollo.

Resalta que la construcción del Tren Maya es uno de los compromisos y proyectos más relevantes en los últimos años de infraestructura para impulsar el desarrollo socioeconómico y turístico de la historia del sureste del país.