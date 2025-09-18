Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” e identificado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, está siendo trasladado a México desde Paraguay en un avión ejecutivo Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, que utiliza la Fiscalía General de la República (FGR) para las extradiciones y transportes de sus funcionarios.

De acuerdo con el de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, el también llamado “Comandante H”, será llevado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el Estado de México, para después de una escala retomar su trayecto final en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, según autoridades.

Por su parte, la Fiscalía de Paraguay informó que “El Abuelo” fue expulsado de dicho país ya que su ingreso y estancia fue irregular.

De acuerdo con flightaware.com, el sitio de rastreo de vuelos, el Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD de la FGR, despegó la noche del martes de Toluca a Cozumel y de ahí se dirigió a Asunción, la capital paraguaya.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el traslado de Bermúdez Requena, requerido por un juez de Tabasco por delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés, se realizó gracias al trabajo coordinado del gabinete de Seguridad, FGR, Centro Nacional de Inteligencia, Cancillería y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay.

Esposado, con la cabeza agachada metida en el chaleco antibalas, vestido con playera roja y pantalón negro, así fue como se realizó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay hacia México.

En las fotos y videos que la SSPC compartió en redes sociales el pasado miércoles, se puede ver el traslado a México de quien ha sido señalado como cabecilla de la organización criminal “La Barredora”.

El funcionario federal confirmó que el exsecretario de Seguridad tabasqueño de Adán Augusto López será ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno en el Estado de México, para ahí continuar con su proceso jurídico.

Paraguay no es refugio para el crimen organizado transnacional: Senad

Por su parte, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay confirmó la expulsión de “un capo mexicano” vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, la dependencia del gobierno de Paraguay afirmó que en ese país no hay refugio para el crimen organizado transnacional.

La Fiscalía de Paraguay, asimismo, explicó que el procedimiento tuvo lugar este 17 de septiembre, luego de que autoridades mexicanas remitieran formalmente, por vía diplomática, el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025.