Expulsan a la Conatrib por respaldar reforma judicial

El Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) resolvió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), debido a su postura frente a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo mexicano, y aprobada en septiembre de 2024.

El 28 de junio del año en mención, la Conatrib emitió un pronunciamiento oficial respaldando la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.

El Comité de la Unión Internacional de Magistrados había advertido que el voto popular contradice los principios de designación por mérito y criterios objetivos, afectando directamente la inamovilidad y la independencia judicial.

Advirtieron que al respaldar la elección popular de jueces, “la asociación avaló un mecanismo contrario a la independencia y a la apoliticidad que exige el Estatuto para las asociaciones miembro”.