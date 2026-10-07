Expulsan del partido a alcalde de Suchiapa

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó que expulsaron del partido al alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, luego de que fuera detenido como parte de la Operación Enjambre en la entidad el pasado sábado 3 de octubre.

“La semana pasada conocimos del caso de un alcalde en Chiapas e inmediatamente fue expulsado, entonces revisamos si tiene alguna militancia con nosotros y si es el caso expulsamos a la persona”, aseguró la morenista durante su conferencia de prensa.

A pregunta expresa sobre los señalamientos a funcionarios emanados de Morena y sus vínculos con el narcotráfico y otros delitos, la dirigente afirmó que desde el partido guinda “hemos actuado permanentemente” con el objetivo de que la única motivación de las y los militantes sea “el bienestar del pueblo de México”.

“Cuando detectamos, conocemos alguna condición de esta naturaleza, actuamos inmediatamente con la expulsión o la sanción de vida a las y los militantes”, detalló.

Al asegurar que desde Morena “no somos ni tapadera de nadie ni encubrimos a nadie”, Ariadna Montiel destacó la Operación Enjambre implementada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad que hasta ahora ha dejado más de 110 funcionarios y mandos de la policía detenidos en varios estados del país.

Luego de la captura de Jorge Lara Cordero, el cabildo de Suchiapa designó a la cuarta regidora, Daniela Guadalupe Flores Chanona, como nueva presidenta de ese municipio.

Acusan a Kuri de promover injerencia

Así también, Ariadna Montiel, declaró que la colaboración entre el gobernador panista de Querétaro Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se trata de un asunto injerencista porque no puede obtener resultados positivos en materia de seguridad sin ayuda de extranjeros, al igual que el caso de los agentes de la CIA que entraron a Chihuahua.

La dirigente nacional del partido guinda también recordó que recientemente, un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) asistió a Europa para denunciar corrupción dentro del gobierno federal:

“Por eso les va como les va. Entonces ellos, en esta visión conservadora que tienen y que siguen reproduciendo, que van y buscan un monarca de Europa, que van y buscan el cobijo de los Estados Unidos ante las corrupteras”, dijo.

Destaca diálogo con exaspirantes de Morena

Además, la titular de Morena, reveló que se ha reunido con varios exaspirantes de Morena que buscaron la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 estados.

Señaló que este martes, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, platicará con Tatiana Clouthier para atender sus inconformidades tras el nombramiento de Clara Luz Flores para competir por la gubernatura de Nuevo León el próximo año.