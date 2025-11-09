Exrector de UAEM detenido por caso Estafa Maestra

El exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, detenido por la FGR por su presunta implicación en el caso de la Estafa Maestra, acusó una persecución política con origen en la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu (2012-2018), “quien públicamente ha reconocido en redes sociales haber iniciado las acusaciones en mi contra”, expuso en una “nota personal sobre su situación jurídica”.

Luego de la detención del exrector, el exgobernador Graco Ramírez publicó en su cuenta de X: “Cuando estuve como responsable del Gobierno de Morelos. Algunos actores políticos montaron una narrativa y campaña de que no se entregaba el presupuesto a la @UaemMorelos. Dijimos que el Rector había malversado el presupuesto y era parte de la estafa maestra. Hoy se empezará hacer justicia #Morelos”.

Aquella campaña, explicó Vera Jiménez en su “nota personal”, derivó en procesos penales federales y estatales construidos sobre señalamientos infundados y sin sustento jurídico. Afirma que por más de siete años ha enfrentado diversas carpetas y acusaciones por supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, expone, las resoluciones judiciales han demostrado que tales acusaciones fueron instrumentos de represión y desgaste, no de justicia.

El Juzgado determinó que dicha orden carecía de fundamentación y motivación suficientes sobre la necesidad de cautela y la probable intervención atribuida a mi persona, según Vera Jiménez.

En un párrafo siguiente sostiene que a pesar de que diversas autoridades interpusieron recursos de revisión, el Tribunal Colegiado no ha resuelto en más de un año, manteniendo el asunto sub judice o pendiente de resolución, lo que genera una afectación grave a sus derechos humanos, al mantener vigente una situación de persecución sin resolución definitiva.

En el ámbito estatal, agregó, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos también inició procesos que en 2024 fueron retirados o declarados improcedentes, al haberse demostrado mediante amparo que carecían de base legal.