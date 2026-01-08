Exsecretario de Educación en Sonora, niega peculado

Desde el penal donde permanece en prisión preventiva desde hace más de cuatro meses, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, aseguró ser inocente del delito de peculado que le imputa la Fiscalía y afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento jurídico.

El exfuncionario sostiene que los recursos por los que fue vinculado a proceso no son públicos, sino fondos privados provenientes de retenciones aplicadas directamente al salario de los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 54 del SNTE, destinadas a un sistema de previsión social vigente desde hace cuatro décadas.

Subraya que dicho esquema tiene su origen en un acuerdo laboral firmado en 1986 entre el Gobierno del Estado y el sindicato magisterial, y que su finalidad ha sido otorgar prestaciones económicas a los trabajadores, o bien, a sus deudos en casos de incapacidad o fallecimiento.

“Al no tratarse de recursos públicos, no existe el delito que se me imputa”, afirma en su misiva.