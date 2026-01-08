﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Exsecretario de Educación en Sonora, niega peculado

Enero 08 del 2026

Desde el penal donde permanece en prisión preventiva desde hace más de cuatro meses, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, aseguró ser inocente del delito de peculado que le imputa la Fiscalía y afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento jurídico.

El exfuncionario sostiene que los recursos por los que fue vinculado a proceso no son públicos, sino fondos privados provenientes de retenciones aplicadas directamente al salario de los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 54 del SNTE, destinadas a un sistema de previsión social vigente desde hace cuatro décadas.

Subraya que dicho esquema tiene su origen en un acuerdo laboral firmado en 1986 entre el Gobierno del Estado y el sindicato magisterial, y que su finalidad ha sido otorgar prestaciones económicas a los trabajadores, o bien, a sus deudos en casos de incapacidad o fallecimiento.

“Al no tratarse de recursos públicos, no existe el delito que se me imputa”, afirma en su misiva.

﻿