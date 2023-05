Externa gobernador de BCS respaldo a Adán Augusto

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, dejó en claro que su candidato favorito por Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, debido a la amistad que tiene con él y porque tiene una visión clara del sentir del pueblo.

“Yo ya lo dije públicamente y lo ratifico, a mí me une una amistad, y no lo niego a mis amigos y me voy a una amistad muy importante con Adán y su familia; entonces para mí, no le doy vuelta al asunto, ojalá sea Adán”, declaró el gobernador.

Al señalar que no está contra nadie, Víctor Castro aseguró que la gente es la encargada de decidir y cualquiera de los cuatro candidatos será una buena opción, entre ellos, destacan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el canciller Marcelo Ebrard; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por mencionar algunos.

“La gente va a decidir y nosotros no estamos contra nadie, pero sí de algún modo nuestros corazones, algunos lo hacen público, otros se guardan hasta que decida la encuesta quién va, pero quien vaya tiene todo nuestro respaldo”, detalló Castro Cosío.

Con Creel se otorgó más permisos para casinos

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que cuando Santiago Creel encabezó la dependencia se otorgaron más permisos para operar casinos que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El encargado de la política interna dijo que además en ese periodo se han detectado irregularidades operativas derivada de evasión fiscal que investiga la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, López Hernández dijo que durante la administración de Vicente Fox (PAN), cuando Santiago Creel se desempeñó como titular de Segob “implosionó” la entrega de permisos para casinos con 340, de los cuales 153 fueron otorgados en su gestión.