Extienden búsqueda de jefe de escoltas de Manzo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán solicitó el apoyo de las instancias de seguridad y procuración de justicia de todo el país para la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El coronel retirado del Ejército Mexicano está relacionado a la misma causa penal que los otros siete escoltas a los que la madrugada del jueves, un juez le dictó vinculación a proceso.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, reiteró que las órdenes de aprehensión que se cumplimentaron a los siete escoltas es por el delito de homicidio y lesiones calificados, por comisión por omisión, en calidad de garantes.

Ello, dijo, ya que estos escoltas, eran el círculo cercano de la seguridad del presidente municipal y de acuerdo a los videos, fue en tres ocasiones, que el menor, Víctor Manuel, hizo el intento de acercarse a Manzo, hasta que logró llegar y hacer los disparos.

“No fue un exmilitar, no fue un exmarino, no fue alguien preparado y de mucha experiencia; fue un joven de 17 años, que en su estado por la droga que consumió, logró burlar este círculo de seguridad y aparte de que era el único que traía una capucha blanca y las manos dentro de su sudadera, no se percataron en el momento del acercamiento de las dos primeras y la tercera ocasión, que es cuando comete el homicidio”, sostuvo.

Carlos Torres Piña reiteró que ese 1 de noviembre, fueron siete los disparos realizados: seis de estos al cuerpo de Carlos Manzo y el caso del séptimo disparo, de acuerdo con los datos periciales, proviene de la misma arma, de acuerdo con los casquillos, con una diferencia de 15 segundos -entre el sexto y el séptimo-, en donde uno de los escoltas, con la misma arma -del asesino material-, dispara al agresor, en este caso a Víctor Manuel.

Sobre este caso, reiteró que la orden de aprehensión es para ocho escoltas, cumplimentaron siete y hay uno al que no se le pudo cumplimentar, que es el coronel José Manuel Jiménez Miranda.

“Le estamos dando seguimiento y esperemos poder cumplimentar esa orden de aprehensión, próximamente. Él era el coordinador de escoltas. Ya se hizo la solicitud de colaboración a las diferentes áreas de seguridad municipales, estatales y federales”.

Contexto

El cuerpo de escoltas fue detenido el pasado 21 de noviembre, cuando se encontraban al interior de la Casa de la Cultura, en pleno centro de Uruapan.

Quien, a pesar de que fue requerido por las instancias judiciales y de procuración de justicia, fue el coordinador de escoltas, José Manuel Jiménez Miranda.

Como director municipal de Seguridad Pública, el coronel retirado del Ejército Mexicano fue denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, luego de que este la golpeara y la agrediera psicológicamente.

Eso le costó dejar el cargo y tras llegar a un acuerdo conciliatorio con su pareja, Jiménez Miranda fue nombrado por Carlos Manzo, como su “jefe de escoltas”, lo que le permitió continuar con la selección de elementos para ese grupo de guardias personales.