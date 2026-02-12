Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en ASF

La extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las auditorías locales son los organismos mayormente responsables de que el crimen organizado se haya infiltrado entre los gobiernos municipales y estatales en México, por lo que urge una reforma que retire vicios de sus funciones.

En la presentación de una carta compromiso que el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción propone firmen los aspirantes a ocupar la titularidad de la ASF, Vania Pérez, afirmó que, en el Índice Global de Percepción de Corrupción, la organización Transparencia Internacional hace referencia a las omisiones de auditoría que llevaron a México al lugar que hoy ocupa en esa materia y ante el mundo.

El presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, Gerardo Lozano, también señaló algunas irregularidades en la ASF, principalmente en la gestión de David Colmenares Páramo, quien debe dejar el cargo el próximo 15 de marzo.