Extrabajadores de AHMSA instalan plantón indefinido

La mañana de ayer lunes 26 de enero, un grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) instalaron un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, en exigencia de ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con carpas, tanques de gas, casas de campaña, bolsas para dormir y mantas, los extrabajadores provenientes de Coahuila exigen la extradición de Alonso Ancira, expropiación de AHMSA y pagos.

“Queremos justicia social del 5 % de la venta de AHMSA de 1991”, indicaron en una manta.

Comentaron a este medio que llevan tres años y no han habido resultados en ningún aspecto. “Ella ya tiene la autoridad de lo que va a pasar con la empresa.

“Traemos una lista de compañeros que han fallecido en este largo caminar, ya son tres años”, indicaron al mencionar que de Alonso Ancira hay una ficha roja para extraditarlo.

“Que lo extraditen, eso es lo que pedimos”, comentaron.