Extrabajadores de Mexicana amenazan con manifestarse

A unos días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en México, extrabajadores de Mexicana de Aviación amenazaron con protestar en aeropuertos, oficinas de gobierno y eventos públicos, si el Gobierno Federal no atiende su demanda sobre entrega de recursos.

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, exigieron la “dispersión INMEDIATA de los recursos provenientes de la venta de la marca y propiedades de la extinta Mexicana de Aviación”.

Los extrabajadores advirtieron que de lo contrario “no nos quedará más que radicalizar nuestras protestas”, y adelantaron que no aceptarán más pretextos burocráticos “ni atole con el dedo”.

En la misiva fechada este 5 de junio, argumentaron que, si hay recursos para mantener a flote una aerolínea del Estado, también debe haberlos para “saldar la deuda con sus legítimos dueños: los extrabajadores”.