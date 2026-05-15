Extradición de El Jardinero seguirá suspendida

Un Tribunal Colegiado declaró infundada la queja de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la resolución de una jueza que frenó por ahora la extradición a Estados Unidos de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado como uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron improcedente el recurso promovido por la Dirección de Amparo de la FGR, al considerar que la suspensión de oficio y de plano que Viridiana Quiroz Ángel, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, concedió a “El Jardinero” para efecto de que no sea entregado hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que interpuso, no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo.

De esta manera, el proceso de extradición de Flores Silva, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, continuará suspendido hasta en tanto se resuelva el amparo que interpuso en abril pasado, tras ser detenido por fuerzas federales en el estado de Nayarit.