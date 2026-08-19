Extradición de Farías se definirá el 27 de agosto

La justicia argentina realizará el 27 de agosto próximo el juicio de extradición del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de “huachicol” fiscal en las aduanas marítimas junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, preso en el penal del Altiplano.

Fuentes oficiales del país sudamericano comentaron que la diligencia podría durar uno o varios días y después de la misma, el juez del caso resolverá si entrega o no al contraalmirante para ser presentado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado México, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En caso de que conceda la extradición, el juzgador comunicará su decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para que se ejecute su traslado a nuestro país.