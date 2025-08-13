Extraditan a Estados Unidos a 26 narcos

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que trasladaron a Estados Unidos a 26 personas privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

Por medio de una tarjeta informativa, dieron a conocer que las 26 personas, aún sin revelar sus nombres, tenían ordenes de extradición y eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales.

Así también, informaron qué se encuentran personajes clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa.

Entre los delincuentes detenidos, sobresalen nombres como el de Abigael González Valencia, “El Cuini”, cuñado de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Pablo Edwin Huerta “El Flaquito”, operador de los Arellano Félix y Juan Carlos “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.