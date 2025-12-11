Extraditan a Rodrigo Benítez Pérez

El exsubfiscal de Nayarit y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Rodrigo Benítez Pérez, fue extraditado este martes desde los Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas en la garita de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Registro Nacional de Detenciones señala que la entrega se realizó a las 10:28 horas del 9 de diciembre, pero este miércoles ya se encuentra en el Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, donde es requerido por un juez para iniciar con la audiencia de imputación y vinculación a proceso.