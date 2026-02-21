Extraditan a sacerdote acusado de pederastia

Un sacerdote señalado en al menos tres casos de abusos sexuales cometidos en contra de menores de edad, fue extraditado desde España a Jalisco para que la Fiscalía del estado continúe con las investigaciones.

El clérigo, identificado como Ramón “N” fue capturado en España en 2025 después de que las autoridades de Jalisco solicitaron la emisión de una ficha roja a la Interpol y el jueves arribó desde Madrid a la Ciudad de México (CDMX), donde quedó bajo resguardo de elementos del Área de Extradiciones, Deportaciones y Asistencia Jurídica Internacional de la Fiscalía de Jalisco.

Ayer viernes se concretó su traslado a Jalisco, donde fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para investigarlo por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.

De acuerdo con las tres denuncias interpuestas en 2022, Ramón “N” presuntamente aprovechó la cercanía y autoridad que le otorgaba su puesto como sacerdote para cometer los abusos en contra de al menos cuatro niñas al interior de una casa hogar.