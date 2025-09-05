Extraditan al prófugo Martín “B” a Canadá

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que fue entregado al gobierno de Canadá en extradición un ciudadano de nacionalidad canadiense y prófugo de la justicia, identificado como Martín “B”, por asociación delictuosa y defraudación fiscal.

De acuerdo con el comunicado de prensa, entre 2017 y 2019 el hombre formó parte de una organización criminal que introdujo a Canadá mercancías de contrabando, las cuales estaban sujetas a aranceles o cuya importación se encontraba prohibida, controlada o regulada por la Ley de Aduanas de dicho país.

Por lo anterior, el fugitivo canadiense era requerido por la Corte de la Provincia de Quebec por crímenes de asociación delictuosa, contrabando y defraudación fiscal.

El Gobierno de México, en consecuencia, concedió la extradición del reclamado a Canadá, después de que Martín “B” fue detenido en julio de 2024 en Cozumel, Quintana Roo.

Designan a nuevo fiscal de DD. HH.

Más tarde, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo fue designado nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, en sustitución de Sara Irene Herrería Guerra, quien el pasado lunes asumió como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Abogado por la Escuela Libre de Derecho, Sánchez Pérez del Pozo estuvo ocho años al frente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.