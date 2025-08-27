Extraen 109 kilos de basura de cenote

Tras una jornada de saneamiento, seis buzos especializados extrajeron 109.3 kilogramos de basura del cenote Chen Há, ubicado en la comisaría de Dzityá, el cual es utilizado como basurero clandestino.

Un equipo de seis buzos, encabezado por Cristian Selum, sacaron del fondo del cenote cientos de objetos tan insólitos como un bacín, un neumático, envases de cristal, botellas PET, retazos de gabinetes de cocina y una tapa de tambor metálico, evidenciando el descuido de este cuerpo de agua, el cual se ubica a 20 metros de la salida de la comisaría.

Durante la inmersión, los buzos detectaron restos de material para construcción que no pudieron extraer en esta ocasión, lo que indica que la contaminación podría ser mayor ya que los escombros fueron llevados poco a poco en sacos y vertidos directamente al agua.

Exhortan a la población a cuidar el cenote, “ya que el saneamiento no es suficiente si la sociedad no se suma al esfuerzo de proteger estos ecosistemas”.