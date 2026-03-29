Extraterrestres son demonios: JD Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prometió examinar a fondo la información del gobierno sobre objetos voladores no identificados (ovnis), en una entrevista en la que aseguró que los extraterrestres son en realidad “demonios”.

“No he podido dedicarle suficiente tiempo como para entenderlo de verdad, pero lo voy a hacer, confíen en mí. Estoy obsesionado con esto”, dijo entre risas Vance al podcaster conservador, Benny Johnson.

Vance añadió que todavía le quedan tres años como vicepresidente y que “llegará al fondo de los archivos sobre ovnis”.

Johnson le preguntó el viernes a Vance por una orden que le dio el presidente Donald Trump a las agencias federales en febrero de “identificar y divulgar” los archivos gubernamentales sobre ovnis y extraterrestres.

Trump explicó que tomaba esa decisión “basado en el enorme interés” que suscita el tema.

Vance: “No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios”.