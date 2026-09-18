Exverificadora de Aduanas seguirá en prisión

Un juez federal negó un amparo a Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, Tamaulipas, implicada en la red de huachicol fiscal atribuida a los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, no concedió la protección de la justicia a la exservidora pública contra la vinculación a proceso que se le dictó en septiembre de 2025 por delincuencia organizada.

Ante ello, Gutiérrez Gutiérrez interpuso un recurso de revisión contra la sentencia. Con base en el testimonio de su testigo colaborador en el caso con indicativo “Santo”, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez se desempeñaba como verificadora de mercancías en la Aduana de Tampico, donde se encargaba de realizar la toma de muestras de la mercancía que trasladaban los buques.