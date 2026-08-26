Fabio Beltrones alista su regreso

“México necesita mantenimiento”, advirtió el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, al anunciar que en los primeros días de septiembre se reincorporará a su actividad legislativa en el Senado de la República, luego de cuatro meses de licencia.

El legislador indicó que el Congreso de la Unión enfrentará dos temas centrales: la discusión fiscal y el deterioro de las instituciones del país.

“Yo pienso ya en los primeros días de septiembre volver a mi actividad legislativa. Nos vamos a encontrar con que México está obligado a hacer una reforma de carácter fiscal o a definir un nuevo ejercicio que mejore la recaudación”, dijo.

Advirtió que el Congreso mexicano deberá estar muy atento con el fin de evitar que ese propósito se convierta “en una nueva forma de terrorismo fiscal”.

“Ya México está muy urgido de reglas claras, pero sobre todo de buenos ejercicios del gasto público antes de pensar en más recaudación. El gasto público está muy mal ejecutado, las prioridades están siendo equivocadas”, aseguró.