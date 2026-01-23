Falla jueza a favor de Farías Laguna

Mariana Vieyra Valdez, jueza de Control, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a su defensa los 20 tomos de la carpeta de investigación que inició contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por la presunta red de huachicol fiscal que encabezó desde la Secretaría de Marina.

En audiencia de tutela de derechos celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, la juzgadora determinó que la FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ha entregado información incompleta con documentos testados, además de negar acceso al expediente original a los abogados de Farías Laguna, preso en el penal del Altiplano, encabezados por Epigmenio Mendieta.

Por lo que pidió a la FGR transparentar por completo la indagatoria seguida dentro de la causa penal 325/2025, para que el marino pueda ejercer su derecho de legítima defensa.