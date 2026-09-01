Falla provoca apagón en Quintana Roo y Chiapas

La desconexión de dos líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó una interrupción parcial del suministro eléctrico en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, este lunes.

Mientras en diferentes puntos de la entidad también se reportaron fallas en la señal de telefonía celular.

En Quintana Roo, los reportes de falta de energía se concentraron en Cancún, donde numerosas colonias y supermanzanas quedaron sin electricidad, aunque las afectaciones también fueron reportadas en Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón Pompeyo Blanco

El apagón ocasionó que semáforos dejaran de funcionar en diversas vialidades, complicando la circulación vehicular durante la noche.

A la interrupción eléctrica se sumaron problemas en las telecomunicaciones, pues usuarios de diferentes zonas reportaron pérdida o intermitencia de la señal de telefonía celular, dificultando llamadas y otros servicios móviles.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía informó que su personal inició maniobras para recuperar el suministro eléctrico a la brevedad posible en las zonas afectadas.

La empresa señaló que, como parte de la atención a la contingencia, estableció comunicación con los gobiernos de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas para coordinar las acciones correspondientes.