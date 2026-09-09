Falla técnica paraliza aeropuertos del Reino Unido

Un fallo técnico en el sistema de procesamiento de planes de vuelo del Servicio Nacional de Control del Tráfico Aéreo británico (NATS) provocó este martes la interrupción de numerosas salidas en aeropuertos del Reino Unido, incluidos Heathrow y Gatwick, y derivó en la cancelación de más de 600 vuelos de compañías como British Airways y Ryanair, además de afectar a decenas de miles de pasajeros.

NATS informó de un problema en sus sistemas informáticos que impedía procesar los planes de vuelo necesarios para autorizar despegues a gran escala.

La interrupción afectó, además de los principales aeropuertos de Londres, a los de Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol y Southend, así como a los de la Isla de Man y Jersey.

El fallo tuvo repercusiones también en aeropuertos internacionales, entre ellos los de Dublín y París, debido a las alteraciones en las conexiones con el Reino Unido.

Los ingenieros de NATS trabajaron durante horas para solucionar el problema y el sistema fue reiniciado por la tarde, aunque durante la noche persistieron las consecuencias del bloqueo y las demoras acumuladas.

Por el momento, el organismo no relacionó el incidente con un ciberataque.