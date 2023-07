Ayer lunes se informó del fallecimiento de Alejandro Martí, empresario y presidente de la organización México SOS, quien cobró relevancia hace 15 años tras el secuestro y asesinato de su hijo adolescente.

El fallecimiento de Martí fue confirmado por El Universal con fuentes empresariales.

“Si no pueden, renuncien”: Alejandro Martí

El caso de Alejandro Martí se remonta a 2008, cuando miembros de la organización delictiva “La Flor” secuestraron a su hijo Fernando Martí, de 14 años.

El adolescente estuvo en cautiverio durante más de un mes y medio, hasta que lo encontraron muerto dentro de la cajuela de un auto en la alcaldía Coyoacán.

Posteriormente, Alejandro Martí emitió un reclamo a las autoridades, a quienes exhortó a trabajar contra la inseguridad y luchar por abatir la impunidad y la corrupción.

“Si no pueden, renuncien”, dijo durante un acto del Consejo Nacional de Seguridad Pública. “No sigamos usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, porque eso también es corrupción”.