Fallece anciano al bajar de taxi por aplicación

Un adulto mayor falleció al descender de un taxi por aplicación, luego de sostener una discusión con el conductor, en calles de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías tomaron conocimiento del deceso del pasajero tras una alerta emitida por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur.

Los oficiales se movilizaron a la esquina de Libertad y su esquina con Rumania, en San Simón Ticumac, donde un hombre se identificó como conductor de un taxi por aplicación y refirió que previamente realizó el servicio para un adulto mayor que solicitó ser llevado a dicha ubicación; sin embargo, el pasajero al percatarse que no era su destino, comenzó a agredirlo verbal y físicamente.

El chófer aseguró que bajó del auto para detener la agresión, al mismo tiempo que el adulto mayor se desvaneció, por lo que pidió ayuda al 911.