Fallece el fundador de Pinturas Comex

Alfredo Achar Tussie, fundador de pinturas Comex, murió este 24 de abril a los 85 años. En redes sociales, diversas personalidades y organismos lamentaron el deceso.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt) dio sus condolencias por el hecho.

Originario de la Ciudad de México, donde nació el 18 de marzo de 1941, inició su trayectoria empresarial en 1959. A lo largo de décadas ocupó cargos clave dentro de Comex, entre ellos director general, presidente del consejo y presidente ejecutivo, desde donde encabezó la expansión de la compañía.

Durante su gestión, la firma consolidó una red superior a cuatro mil 600 tiendas y puntos de venta operados por concesionarios. Ese proceso derivó en 2014 en la venta de la empresa a PPG Industries, considerada la mayor compañía de recubrimientos a nivel mundial.

Además de su actividad empresarial, Achar desarrolló iniciativas en el ámbito social.

En 1994 participó en la creación de la Fundación ProEmpleo Productivo, enfocada en la generación de empleo mediante capacitación y apoyo a microempresas.

Posteriormente, en 1997, impulsó la Fundación Activa A.C., orientada a brindar respaldo a familias afectadas por la crisis económica de los noventa, con herramientas para el emprendimiento y acceso a empleo.

Su participación se extendió a otros proyectos. También formó parte de consejos en instituciones financieras, comerciales y de asistencia social, y fue miembro fundador del Papalote Museo del Niño, además de colaborar con iniciativas vinculadas a educación y desarrollo social.