Fallece esposo de Maru Campos Galván

La tarde de este domingo se confirmó de manera oficial en Chihuahua, el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, quien era esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Fue por medio de un boletín oficial, que el Gobierno del Estado, confirmó el hecho y expresó sus condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek.

Víctor Cruz Russek era Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.

Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, consolidando una importante trayectoria empresarial marcada por su visión y profundo compromiso.

A lo largo de su carrera, participó como consejero en diversas instituciones financieras.

El empresario murió de cáncer, el cual le fue detectado hace unos meses, lo que lo mantuvo hospitalizado varias semanas en la ciudad de Chihuahua.