Fallece Óscar Mario Beteta; periodista y conductor

Este miércoles 9 de septiembre, se reportó la muerte de Óscar Mario Beteta, por lo que políticos y periodistas lamentan su fallecimiento.

El Heraldo, donde tenía su programa de radio en el 98.5 FM, informó la noticia.

Mario Beteta colaboró varios años en El Universal, con su columna llamada “En Petit Comité”.

El periodista Salvador García Soto afirmó que el conductor de radio murió tras una larga lucha contra el cáncer en el Hospital ABC de Santa Fe.

Lamentan fallecimiento de Óscar Mario Beteta

Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional de Anticorrupción, reveló había acordado participar de manera regular en el programa de radio del periodista. “Eso ya no ocurrió: me enteré de que había salido del aire y hoy, de que ya no nos encontraremos. Una voz importante de México se va. Descansa en paz, Mario; nos harás mucha falta”, escribió en redes.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó la muerte del periodista y envió condolencias a sus familiares y amigos. “Encabezó por tres décadas uno de los programas radiofónicos más relevantes de México”, dijo.

Miguel Ángel Mancera también envió su “más sentido pésame a sus familiares, amigos, seres queridos y colegas”.