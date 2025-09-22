Fallece otra víctima de explosión de pipa de gas

El director del Issste, Martí Batres, informó que ayer domingo por la tarde falleció otro de los heridos en el accidente del Puente de la Concordia.

En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el hospital regional General Ignacio Zaragoza por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.

Lamentan fallecimiento

“Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”, escribió el funcionario.

Por la mañana de ese mismo día, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señalaba que 27 personas habían perdido la vida tras estos hechos. En las próximas horas, la dependencia capitalina dará a conocer la cifra actualizada tras esta tragedia.

Hasta el momento, son 27 personas fallecidas, de acuerdo con la Secretaría de Salud local.