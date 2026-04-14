Fallece otro mexicano bajo custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó el fallecimiento de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quien se encontraba en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana.

De acuerdo con lo anunciado por Cancillería, hasta el momento la causa de la muerte sigue bajo investigación, misma que ocurrió el pasado sábado 11 de abril.

Acompañamiento

“La representación consular activó el protocolo establecido y en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta contactó con su familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente”, informó la SRE en un comunicado.

La Cancillería, encabezada ahora por Roberto Velasco, garantizó que se mantiene comunicación permanente con las autoridades pertinentes, con el objetivo de conocer la causa de la muerte y circunstancias previas, para esclarecer plenamente los hechos.

Asimismo, indicó que en conjunto con la familia y personal jurídico de Relaciones Exteriores y sus programas de asesoría legal, se analizarán acciones a seguir en el caso.

Exige acciones inmediatas

En ese sentido, la SRE expresó su preocupación ante esta muerte y exigió acciones inmediatas, porque acusó que la repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE.

Esto último, señaló, es incompatible con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas.

Y afirmó que el gobierno federal continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, con el propósito de velar por la protección y dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria.