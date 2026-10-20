Fallece otro mexicano bajo custodia del ICE

Un mexicano perdió la vida en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Desde el 20 de enero de 2025 a la fecha han muerto 18 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El Consulado General de México en Laredo reportó este nuevo caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual presentará una denuncia que será enviada al fiscal del condado Webb para pedir el esclarecimiento del más reciente.

Asimismo, por conducto de la embajada de México en Estados Unidos, se solicitará a las autoridades migratorias se garantice el acceso de las y los cónsules mexicanos a los centros de detención migratoria, a fin de que cumplan con su encomienda de garantizar y exigir la atención a la salud de los connacionales.

La representación consular también activó el protocolo de protección correspondiente, estableció comunicación con los familiares y ha brindado la asistencia consular necesaria. La SRE solicitó a las autoridades estadounidenses una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.