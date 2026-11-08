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NacionalNación

Fallece padre de Acosta Naranjo, dirigente de Somos

Noviembre 08 del 2026

La madrugada de ayer sábado, el dirigente nacional del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, reportó el fallecimiento de su padre, Juan Alonso Acosta García, a la edad de 94 años en Tepic, Nayarit.

“Descansa papá. Esta madrugada en Tepic, Nayarit a las 3:27 am hora del pacífico falleció mi padre, Don Juan Alonso Acosta García a la edad de 94 años”, escribió en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, el político informó que el cuerpo de su padre estará en Tepic y para el día domingo se prevé que sea trasladado a Los Mochis, Sinaloa, lugar donde, confió, “descansará permanentemente”.

“Gracias por todo padre, te recordaré siempre alegre”, agregó el dirigente de Somos en su cuenta de Facebook.

Apenas el pasado 5 de septiembre, en su cuenta de X, Guadalupe Acosta Naranjo celebró el cumpleaños número 94 de su progenitor y compartió una fotografía en la que se observa a la familia del político en Tepic.

En su breve mensaje, el dirigente de Somos aseguró que su papá, el señor Juan Alonso Acosta García ya estaba cansado pero sano y “con ganas de seguir”.

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