Fallece padre de una de las víctimas de multihomicidio

A una semana del multihomicidio de una familia en Montemorelos, Nuevo León, Leodegario Moya, padre de uno de los cinco fallecidos, murió a los 64 años luego de permanecer hospitalizado por complicaciones cardiacas.

El hombre, conocido como “Don Garo”, era padre de Leodegario Moya Garza, de 28 años, quien fue encontrado sin vida el pasado 30 de septiembre junto con dos menores en una vivienda del fraccionamiento Los Nogales.

De acuerdo con información recabada sobre el caso, el adulto mayor sufrió un infarto después de conocer la muerte de su hijo y permaneció internado durante varios días. Su estado de salud se deterioró hasta que finalmente se reportó su fallecimiento.

Moya Garza había sido sepultado apenas el fin de semana. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con los estudios periciales.