Fallece Ramiro Valdés, comandante de la Revolución cubana

Comandante, lugarteniente del Che Guevara, fundador de los servicios de inteligencia de Cuba y una de las últimas figuras destacadas de la Revolución cubana, el viceprimer ministro, Ramiro Valdés, murió a los 94 años, anunció el presidente Miguel Díaz-Canel.

Considerado implacable por sus adversarios, Valdés Menéndez fundó el temido G2, el servicio de inteligencia de la seguridad del Estado de la isla y fue ministro del Interior en las épocas de mayor confrontación con Estados Unidos.

“No había nadie que se moviera que la seguridad no lo supiera y eso nos permitió penetrar a las organizaciones contrarrevolucionarias e ir escalando”, admitió en 2018 en tal vez la única entrevista que concedió a la televisión cubana.

A los 21 años participó en el ataque al cuartel Moncada -26 de julio de 1953-, donde fue levemente herido. Estuvo preso junto a Fidel y Raúl para luego ser liberado y tres años más tarde embarcarse desde México en la expedición del yate Granma.