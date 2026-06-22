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Fallece Ramiro Valdés, comandante de la Revolución cubana

Junio 22 del 2026
Fallece Ramiro Valdés, comandante de la Revolución cubana

Comandante, lugarteniente del Che Guevara, fundador de los servicios de inteligencia de Cuba y una de las últimas figuras destacadas de la Revolución cubana, el viceprimer ministro, Ramiro Valdés, murió a los 94 años, anunció el presidente Miguel Díaz-Canel.

Considerado implacable por sus adversarios, Valdés Menéndez fundó el temido G2, el servicio de inteligencia de la seguridad del Estado de la isla y fue ministro del Interior en las épocas de mayor confrontación con Estados Unidos.

“No había nadie que se moviera que la seguridad no lo supiera y eso nos permitió penetrar a las organizaciones contrarrevolucionarias e ir escalando”, admitió en 2018 en tal vez la única entrevista que concedió a la televisión cubana.

A los 21 años participó en el ataque al cuartel Moncada -26 de julio de 1953-, donde fue levemente herido. Estuvo preso junto a Fidel y Raúl para luego ser liberado y tres años más tarde embarcarse desde México en la expedición del yate Granma.

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