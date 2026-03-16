Fallecen 2 jóvenes por inhalación de monóxido

En una de las habitaciones de un motel ubicado a un costado de la carretera Los Mochis-Ahome, fueron encontrados una mujer y un hombre muerto, presuntamente por inhalación prolongada de monóxido de carbón; también otra pareja, resultó intoxicada, por lo que fue hospitalizada.

Las autoridades judiciales identificaron a las víctimas mortales como Rodolfo Alberto “N”, de 21 años, y Yarely Guadalupe “N”, de 25, cuyos cuerpos fueron trasladados a una casa funeraria de Los Mochis.

Según las indagaciones, las dos parejas rentaron una habitación en uno de los moteles; mientras convivían, encendieron el vehículo en que viajaban para escuchar música, sin ventilar el lugar, por lo que el monóxido de carbón les causó la muerte a un hombre y una mujer.